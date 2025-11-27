Ландо Норрис: «Ферстаппен был угрозой весь год, дисквалификация ничего не поменяла»

Норрис заявил, что дисквалификация не поменяла его настрой.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал дисквалификацию на Гран-при Лас-Вегаса и сообщил, что никогда не сбрасывал со счетов Макса Ферстаппена из «Ред Булл ».

Норрис опережает Ферстаппена, который одержал победу в США, на 24 очка за два этапа до конца сезона.

«Конечно, это обидная дисквалификация, она стала большим разочарованием. Но в остальном мы действуем как обычно, и я с нетерпением жду уик-энда.

Переключиться было несложно. Я чувствую себя хорошо – вовсе не так, будто у меня за плечами плохой этап.

Из-за проблем [с дельфинированием] болид на самом деле ехал не быстрее, а медленнее. Но все равно удалось показать скорость. Мой отрыв все еще составляет 24 очка – по сути мало что изменилось.

Мы с командой считали Макса угрозой весь год – даже тогда, когда его отставание было больше. Для меня, механиков, инженеров ничего не поменялось. Это было бы нелогично», – подчеркнул лидер сезона перед Гран-при Катара.

