Алонсо стартует с первого ряда впервые с 2012 года

Пилот начнет со второй позиции.

Двукратный чемпион мира не стартовал с первого ряда 9 лет и 11 месяцев. В последний раз это произошло на Гран-при Германии-2012 – тогда испанец выступал за и выиграл квалификацию и гонку. Всего на счету Фернандо 38 стартов с первого ряда, в том числе 22 поула.

Кроме этого, Алонсо станет вторым пилотом в XXI веке, стартовавшим с первого ряда после 40 лет. Ранее такое удалось Михаэлю Шумахеру на -2012.

«Ф-1» в Канаде: Ферстаппен на поуле, Алонсо – на первом ряду!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram