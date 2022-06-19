Алонсо стартует с первого ряда впервые с 2012 года

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Канады Гран-при Китая Гран-при Германии Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Альпин Авто

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо начнет Гран-при Канады со второй позиции.

Двукратный чемпион мира не стартовал с первого ряда 9 лет и 11 месяцев. В последний раз это произошло на Гран-при Германии-2012 – тогда испанец выступал за «Феррари» и выиграл квалификацию и гонку. Всего на счету Фернандо 38 стартов с первого ряда, в том числе 22 поула.

Кроме этого, Алонсо станет вторым пилотом в XXI веке, стартовавшим с первого ряда после 40 лет. Ранее такое удалось Михаэлю Шумахеру на Гран-при Китая-2012.

«Ф-1» в Канаде: Ферстаппен на поуле, Алонсо – на первом ряду!

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