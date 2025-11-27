Гельмут Марко: «Удивило, что Ньюи станет руководителем «Астон Мартин», это не его сильная сторона»

Марко не видит логики в назначении Ньюи руководителем «Астон Мартин».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал переход технического босса «Астон Мартин» Эдриана Ньюи на пост руководителя команды в 2026 году.

«Это очень меня удивило. Посмотрим, что получится на практике.

Безусловно, это не его сильная сторона. Его сильная сторона – конструкторские решения, настройка болида, а также качество производства и развития машины. Но меня очень удивило, что он займется руководством команды», – сообщил Марко перед Гран-при Катара .

Легендарный инженер «Ф-1» впервые стал шефом команды. Разве он подходит на эту роль?!

