Гельмут Марко: «Удивило, что Ньюи станет руководителем «Астон Мартин», это не его сильная сторона»
Марко не видит логики в назначении Ньюи руководителем «Астон Мартин».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал переход технического босса «Астон Мартин» Эдриана Ньюи на пост руководителя команды в 2026 году.
«Это очень меня удивило. Посмотрим, что получится на практике.
Безусловно, это не его сильная сторона. Его сильная сторона – конструкторские решения, настройка болида, а также качество производства и развития машины. Но меня очень удивило, что он займется руководством команды», – сообщил Марко перед Гран-при Катара.
