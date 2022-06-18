Франц Тост: «На 100 процентов подтверждено, что Гасли останется в «Альфа Таури»

Руководитель рассказал, что продолжит работать с Пьером Гасли.

После подписания контракта между Серхио Пересом и «Ред Булл» до конца сезона-2024 Гасли утверждал, что открыт к любым вариантам продолжения своей карьеры. Также Пьер упоминал, что обсудит будущее с советником «Ред Булл» .

Тем не менее, в итоге Гасли продолжит выступать за «Альфа Таури» в 2023 году. Как заявил Тост, «на 100 процентов подтверждено», что Пьер останется в команде.

«У него действующий контракт, мне больше нечего сказать», – добавил Франц.

Команда официально не прокомментировала данное высказывание.

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