Ньюи показал Хорнеру базу «Астон Мартин». Кристиан не получит должность в команде Эдриана (BBC)
Ньюи провел экскурсию для Хорнера по «Астон Мартин».
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, которого связывали с переходом в «Астон Мартин», не получит должность в коллективе из Сильверстоуна, сообщают источники BBC в команде.
В то же время Хорнер на днях посетил базу «Астон Мартин» в компании экс-коллеги по «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Утверждается, что легендарный инженер показал Кристиану базу во вторник вечером, «под покровом ночи».
Ньюи, присоединившийся к «Астон Мартин» в нынешнем году, с 2026-го станет руководителем гоночного коллектива.
Легендарный инженер «Ф-1» впервые стал шефом команды. Разве он подходит на эту роль?!
Джо Сейвард: «Должность исполнительного директора «Астон Мартин» свободна – некий Хорнер хотел бы занять именно этот пост»
