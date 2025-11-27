Ньюи показал Хорнеру базу «Астон Мартин». Кристиан не получит должность в команде Эдриана (BBC)

Ньюи провел экскурсию для Хорнера по «Астон Мартин».

Бывший руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер , которого связывали с переходом в «Астон Мартин», не получит должность в коллективе из Сильверстоуна, сообщают источники BBC в команде.

В то же время Хорнер на днях посетил базу «Астон Мартин» в компании экс-коллеги по «Ред Булл» Эдриана Ньюи . Утверждается, что легендарный инженер показал Кристиану базу во вторник вечером, «под покровом ночи».

Ньюи, присоединившийся к «Астон Мартин» в нынешнем году, с 2026-го станет руководителем гоночного коллектива.

