Макс Ферстаппен о директиве ФИА: «Меня это разочаровывает – нельзя внезапно менять правила из-за жалоб одной команды»

Пилот прокомментировал решение ФИА выпустить техническую директиву, которая будет направлена на контроль над ситуацией с галопированием болидов.

«Я бы сказал, меня немного разочаровывает тот факт, что правила вновь меняют посреди сезона. Да, на нас это не скажется сильнее, чем на других командах. Но правила нельзя внезапно взять и поменять просто из-за жалоб одной команды.

Мне кажется, что многие команды на самом деле очень здорово поработали, чтобы избавиться от этих проблем. То есть это возможно. У вас не будет проблем с галопированием, если вы просто поднимите свою машину – но да, в этом случае вы немного проиграете в скорости. Если вы не можете сконструировать свою машину соответствующим образом (чтобы устранить проблемы с галопированием), – то вы сами в этом виноваты, и дело не в регламенте. Так что на мой взгляд все это немного досадно.

Конечно же, условия тоже меняются в зависимости от трассы. Просто мне кажется странным менять регламент посреди сезона – притом что некоторые команды явно показали, что можно нормально ездить и в таких условиях», – рассказал Ферстаппен.

ФИА выпустила техническую директиву с мерами для борьбы с эффектом галопирования болидов в «Формуле-1»

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