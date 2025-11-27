Ландо Норрис о шансе на досрочный титул: «Захватывающая ситуация, но она никак не меняет мой подход. Просто постараюсь победить»

Норрис рассказал, что думает о потенциальном титуле в Катаре.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис рассказал, как воспринимает возможность стать чемпионом «Формулы-1» уже на Гран-при Катара.

«Я никогда не оказывался в таком положении, но я заряжен. Думаю, это захватывающая ситуация для любого человека. Безусловно, я бы предпочел иметь преимущество в 30 очков, а не в 24, но что есть, то есть.

Постараюсь действовать как обычно – сосредоточиться на хорошей квалификации, хорошей гонке, двигаться шаг за шагом.

Конечно, чем раньше, тем лучше. В то же время это никак не меняет мой подход. Я просто постараюсь победить, вот и все.

Мы с командой ожидаем плотную борьбу, ожидаем, что будет тяжело. Мы упорно трудимся, сосредоточены на себе. Цель – завоевать поул в квалификации и выиграть обе гонки. Вот на что я нацелен», – заявил лидер сезона.

Условия титула Норриса на Гран-при Катара

