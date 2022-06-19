Гран-при Канады-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 21:00

В воскресенье 19 июня в Монреале пройдет девятая гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Канады. Старт заезда – в 21:00 по московскому времени.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

19 июня 2022 года

Гонка

Стартовый порядок