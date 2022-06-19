Гран-при Канады-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 21:00

В воскресенье 19 июня в Монреале пройдет девятая гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Канады. Старт заезда – в 21:00 по московскому времени.
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
19 июня 2022 года
Гонка
Стартовый порядок
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Фернандо Алонсо («Альпин»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Кевин Магнуссен («Хаас»)
6. Мик Шумахер («Хаас»)
7. Эстебан Окон («Альпин»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Даниэль Риккардо («Макларен»)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Серхио Перес («Ред Булл»)
14. Ландо Норрис («Макларен»)
15. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Шарль Леклер («Феррари»)
20. Юки Цунода («Альфа Таури»)🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram