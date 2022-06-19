Гран-при Канады-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 21:00

Теги результаты Гран-при Канады Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто
В воскресенье 19 июня в Монреале пройдет девятая гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Канады. Старт заезда – в 21:00 по московскому времени.
 
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
19 июня 2022 года
Гонка
Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Альпин»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Кевин Магнуссен («Хаас»)

6. Мик Шумахер («Хаас»)

7. Эстебан Окон («Альпин»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Даниэль Риккардо («Макларен»)

10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Ландо Норрис («Макларен»)

15. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Шарль Леклер («Феррари»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные