«Ф-1» и «Астон Мартин» недовольны шлемом Феттеля в защиту окружающей среды (AMuS)

«Астон Мартин» не понравился шлем для .

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» призвал прекратить разработку нефтяных песков в провинции Альберта из-за существенного ущерба окружающей среды, чему и посвятил ливрею. В ответ консервативные политики местного уровня обвинили Феттеля в «лицемерии», напомнив, что спонсируется нефтяной компанией Saudi Aramco.

Себастьян использовал особый шлем в пятницу и субботу, но не в воскресенье. На Гран-при Феттель пилотировал в обычном шлеме.

Как сообщает Auto Motor und Sport, «очевидно, «Астон Мартин» не особо одобрил шлем»: если другие инициативы Себа широко распространяются через социальные сети команды, в этот раз постов не было. Издание насчитало 352 фотографий из Монреаля, которые «Астон Мартин» выложил для прессы. Среди них есть несколько фото шлема Ланса Стролла крупным планом, но ни одного изображения Феттеля в шлеме. Ситуация изменилась лишь в воскресенье, когда немец использовал стандартную ливрею.

Не только команда критически рассматривает некоторые действия Феттеля, но и менеджмент серии, пишет AMuS со ссылкой на информацию из паддока. «Ф-1», «по всей видимости, не в восторге» от того, что Себастьян «задевает правительства стран, выплачивающих высокие взносы за проведение Гран-при, а также распугивает потенциальных спонсоров».

Феттель уклонился от ответа на вопрос о причинах смены шлема перед Гран-при.

«Не хочу ничего говорить об этом. В конце концов, у меня больше одного шлема», – заявил Себ в интервью Sky.

Когда у гонщика уточнили, не давила ли на него команда, он ответил: «Есть еще вопросы?»

В то же время руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отверг предположения о давлении:

«Он хотел привлечь внимание к проблеме с помощью шлема и футболки. В какой-то момент он решил, что цель достигнута. Он не может носить одну и ту же футболку каждый день.

Обычно такие акции проводятся в пятницу и субботу. Но, конечно, он свободный человек и может решать».

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