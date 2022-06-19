Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2022

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 175 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 129
3. Шарль Леклер («Феррари») – 126
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 111
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 102
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 77
7. Ландо Норрис («Макларен») – 50
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 44
9. Эстебан Окон («Альпин») – 39
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 22
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 16
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 15
13. Даниэль Риккардо («Макларен») – 15
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 13
15. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
16. Алекс Албон («Уильямс») – 3
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 3
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
21. Николас Латифи («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 304 очка
2. «Феррари» – 228
3. «Мерседес» – 188
4. «Макларен» – 65
5. «Альпин» – 61
6. «Альфа Ромео» – 47
7. «Альфа Таури» – 27
8. «Астон Мартин» – 16
9. «Хаас» – 15
10. «Уильямс» – 3
 

Гран-при Канады-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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