Оскар Пиастри о дисквалификации «Макларена»: «Я не потерял 6 очков по отношению к Норрису, но в целом результат негативный»

Пиастри оценил плюсы и минусы дисквалификации в Вегасе.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил о своем отношении к дисквалификации команды на Гран-при Лас-Вегаса .

С австралийцем сравнялся гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен , однако теперь Пиастри отстает от напарника Ландо Норриса на 24 очка, а не на 30.

«В конце концов, такой исход не бывает хорошим. Да, конечно, я не потерял шесть очков по отношению к Ландо. Кроме того, Макс стал гораздо ближе к борьбе. Так что, считаю, в целом все равно результат негативный.

Но да, естественно, это был довольно тяжелый уик-энд для команды, который обернулся разочарованием», – сказал Оскар перед Гран-при Катара .

Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!

Оскар Пиастри о том, будет ли помогать Норрису: «Нет. У меня есть реальный шанс выиграть чемпионат»