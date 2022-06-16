Джо Сейвард: «Говорят о замене Шумахера на Джовинацци в 2023 году»

Британский журналист Джо Сейвард поделился слухами о трансферах в «Формуле-1».

В частности, Сейвард сообщил, что бывший пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци может оказаться в «Хаасе». В 2022 году итальянец выступает в и является резервистом .

«После подписания Серхио Переса со стороны внимание сместилось на «Макларен», «Альпин» и «Альфа Ромео». У контракт с Ландо Норрисом, и Даниэль Риккардо должен остаться, хотя его результаты очень разочаровывают – уже второй сезон. Шанс на смену пилота есть, и в теории «Макларен» может позвать Колтона Херту, если он хорошо проведет тесты «Ф-1» (которые скоро начнутся). Реалистично ли это [в 2023 году]? Пожалуй, нет. Я могу себе представить замену Риккардо в 2024-м, так как американцу нужно многому научиться.

Есть признаки, что текущий состав «Альпин» сохранится. У Эстебана Окона контракт, и команда готова оставить . Я слышал истории, что «Уильямс» заключил сделку с [резервистом «Альпин»] Оскаром Пиастри, однако видел в паддоке активные обсуждения Марка Уэббера (менеджера Пиастри) с различными людьми – это предполагает, что соглашение еще не подписано.

«Хаас», возможно, заинтересован в Оскаре, но факт в том, что «Феррари» имеет право голоса при выборе второго гонщица. Поскольку Мик Шумахер не дает результат, говорят о том, что «Хаас», по всей видимости, подпишет Антонио Джовинацци на 2023 год.

Что касается «Альфа Ромео», никто не захочет там выступать, пока машины не перестанут ломаться. Болид очень быстрый, но результаты не столь впечатляющие. «Альфа Ромео» могла стать третьей командой чемпионата по скорости, если бы машина работала как следует», – написал Сейвард.

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