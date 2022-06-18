Канадский министр обвинила Феттеля в «лицемерии» из-за шлема против разработки нефтяных песков

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Четырехкратный чемпион «Формулы-1», пилот выступил против разработки битуминозных (нефтяных) песков в канадской провинции Альберта. На ливрею нанесены надписи «Прекратите разработку нефтяных песков» и «климатическое преступление Канады».

Фото: Jens Munser Designs

Добыча нефти данным способом считается крайне «грязным». В частности, при разработке выделяется в шесть раз больше парниковых газов, чем при добыче шельфовой нефти в США. Токсичные отходы собираются в огромные образования. Канадская организация Environmental Defence оценивает их объем в 1,4 триллиона литров за 40 лет разработки и заявляет, что восстановление окружающей среды потребует 150 лет.

«Я считаю происходящее в Альберте преступлением, потому что множество деревьев вырубается, местность фактически уничтожается просто ради извлечения нефти ужасным для природы способом.

Выбросы Канадой парниковых газов, разумеется, повысились с тех пор, как началась разработка. Это место нашли, насколько я читал, лет 20 назад», – пояснил Себастьян.

Министр энергетики провинции Альберта Соня Савэдж, представитель Объединенной консервативной партии, отреагировала на шлем Феттеля.

«Я видела много лицемерия за все эти годы, но это худшее. Гонщик, которого спонсирует «Астон Мартин» с финансированием из Саудовской Аравии, жалуется на нефтяные пески.

Saudi Aramco (титульный спонсор «Астон Мартин» – Sports.ru) производит больше нефти, чем все остальные компании в мире. С 1965 года она выбрасывает больше парниковых газов, чем любая другая фирма.

Прежде чем демонизировать битуминозные пески, которые находятся на пути к нулевым выбросам, стоит снизить собственный углеродный след. Может, «Формуле-1» пересесть на педальные машины?» – написала Соня в соцсетях.

Отметим, что «Ф-1» планирует перейти к CO 2 -нейтральности к 2030 году, в то время как канадские политики заявляли об аналогичной цели к 2050-му.

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