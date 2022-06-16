Никита Мазепин: «Результаты Шумахера говорят сами за себя»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал неудачи .

«Я бы, наверное, сказал, что в случае с Миком результаты говорят сами за себя. Мне больше нечего добавить», – заявил Мазепин.

Шумахер не набрал ни одного очка в «Формуле-1», в то время как его партнер по «Хаасу» заработал 15 баллов. Экс-гонщик Мазепин также остался без очков в 2021 году и занял 21-е место в чемпионате.

Никита поделился мнением о скорости машины американской команды 2022 года:

«Я был приятно удивлен их результатами в первой гонке. Считаю, что они подошли сильнее, чем другие команды – и точно сильнее, чем другие команды этого ожидали. А так – сезон все расставит на свои места. Они идут в том темпе, который мы с моим однокомандником задали, когда подписывали контракты полтора года назад».

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