Президент РАФ о Гран-при России в будущем: «Одному богу известно. Поддерживаем контакт с ФИА»

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов рассказал, возможно ли проведение в будущем, а также сообщил о взаимодействии с Международной автомобильной федерацией ( ).

«Одному богу известно. Но с международной федерацией мы поддерживаем контакт, работаем. Все нормативные бумаги к нам от них приходят. Мы вовлечены во все, что касается автоспорта, совещаний», – заявил Кирьянов на Петербургском международном экономическом форуме.

Гран-при России проводился в Сочи с 2014 года, в следующем сезоне гонку планировалось провести под Санкт-Петербургом. В марте «Ф-1» разорвала контракт на организацию этапа.

Алексей Попов: «Не вижу, что привело бы к возвращению трансляций «Ф-1» в России»

Россия не одна заливала госденьги в «Ф-1». Еще 18 стран делают так же – правда, измеряют экономическую отдачу (а мы нет)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram