Серхио Перес о галопировании: «Считаю правильным решение ФИА вмешаться и успокоить ситуацию»

Пилот рассказал, что поддерживает решение вмешаться в ситуацию с галопированием болидов и выпустить техническую директиву, чтобы постараться взять происходящее под контроль.

«Я думаю, что каждая команда стремиться достичь наилучших показателей по прижимной силе – старается сделать так, чтобы машина максимально прижималась к покрытию. Но да, безусловно, существует предел для того, как сильно возможно опускать машину.

Мы все хотим максимально занизить свои болиды, это понятно. Но сейчас, если ты достигаешь предельных показателей, это не всегда идет на пользу здоровью гонщиков. И несколько пилотов уже высказывались по этому вопросу еще на прошлой неделе. Так что я считаю решение ФИА вмешаться и успокоить ситуацию правильным», – рассказал Перес.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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