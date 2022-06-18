Перес завершил квалификацию аварией и не выступит в 3-м сегменте

Теги Гран-при Канады Ред Булл Уильямс Формула-1 Серхио Перес Александр Албон Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию в квалификации к Гран-при Канады.

В дождевых условиях Перес врезался в барьеры и не смог самостоятельно вернуться на трассу. Мексиканец не выступит в третьем сегменте.

На момент остановки квалификации красными флагами Серхио занимает восьмую строчку во втором сегменте.

Также до контакта с ограждениями дошел пилот «Уильямса» Алекс Албон, однако он продолжил сессию.

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