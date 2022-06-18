Перес завершил квалификацию аварией и не выступит в 3-м сегменте

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию в квалификации к Гран-при Канады.
В дождевых условиях Перес врезался в барьеры и не смог самостоятельно вернуться на трассу. Мексиканец не выступит в третьем сегменте.
На момент остановки квалификации красными флагами Серхио занимает восьмую строчку во втором сегменте.
Также до контакта с ограждениями дошел пилот «Уильямса» Алекс Албон, однако он продолжил сессию.
«Ф-1» в Канаде: квалификация пройдет под дождем, Леклер стартует последним
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