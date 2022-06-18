Перес завершил квалификацию аварией и не выступит в 3-м сегменте

Гонщик попал в аварию в квалификации к .

В дождевых условиях Перес врезался в барьеры и не смог самостоятельно вернуться на трассу. Мексиканец не выступит в третьем сегменте.

На момент остановки квалификации красными флагами Серхио занимает восьмую строчку во втором сегменте.

Также до контакта с ограждениями дошел пилот , однако он продолжил сессию.

«Ф-1» в Канаде: квалификация пройдет под дождем, Леклер стартует последним

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram