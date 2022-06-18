Шарль Леклер: «Мы много работали, чтобы избавиться от галопирования – а теперь все это предлагают выкинуть в мусорную корзину»

Пилот «Феррари» прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг проблемы с галопированием болидов.

Наиболее сильно некоторые гонщики стали жаловаться на тряску после этапа в Баку – в основном это касалось Льюиса Хэмилтона и .

В итоге в преддверии Гран-при Канады ФИА выпустила техническую директиву, направленную на борьбу с эффектом галопирования.

«С одной стороны, я понимаю позицию Джорджа, потому что, как я уже говорил, можно просто посмотреть на то, в каком состоянии они с Льюисом выбрались из болидов после гонки в Баку. И в нынешнем виде ситуация неприемлема.

Но с другой стороны не стоит забывать о том, какой объем работы команды выполнили за последние месяцы, стараясь найти способ устранить проблему с галопированием. Ведь решение этой проблемы было нашим главным приоритетом с того момента, как мы впервые опробовали болиды на трассе.

Мы много работали, чтобы избавиться от этих проблем. И добились существенного прогресса. А теперь всю эту работу предлагают просто выкинуть в мусорную корзину, просто потому что одной команде приходится тяжелее, чем другой.

Это просто мое мнение. Очевидно, я понимаю, что у «Мерседеса» проблема с галопированием проявляется очень сильно, но мне также кажется, что для решения этой проблемы существуют технические решения», – рассказал Леклер.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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