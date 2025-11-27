Кими Антонелли: «После Спа попал в психологическую яму, сомневался, достоин ли места. Я сильно вырос в 2025-м»

Антонелли рассказал, что вырос как гонщик в 2025 году.

Новичок «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил об испытаниях, которые преодолел в дебютном сезоне в «Формуле-1».

«Я многому научился, понял, каким должен быть настрой. Это играет ключевую роль. Важно сосредоточиться на нужных вещах, на главном.

Я сильно вырос по ходу сезона, стал более зрелым гонщиком – особенно это касается преодоления сложных моментов. Сейчас я справляюсь с этим лучше.

Когда мы перешли на новую подвеску, я стал испытывать проблемы. Джордж [Расселл ] смог адаптироваться, а мне было тяжело. Я попал в психологическую яму – ситуация становилась все хуже и хуже, нарастало разочарование.

Самый темный момент случился в Спа. Я сомневался в себе, результатов не было, и я задавался вопросом, достоин ли места. После этапа в Монце было большое собрание с командой, и получилось начать все заново с психологической точки зрения, а также поменять ориентиры.

Когда ты сразу начинаешь выступать за топ-коллектив, то оказываешься в центре внимания. Любую ошибку обсуждают активнее, и, безусловно, мне было тяжело, но команда всегда меня поддерживала», – сообщил итальянец перед Гран-при Катара.

7 интриг финала «Ф-1»: схватка за титул, $37 млн призовых и 4 дерби пилотов

Лео Туррини: «Ферстаппен – гигант. Антонелли становится таким»