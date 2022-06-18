Сафнауэр подтвердил, что Пиастри будет выступать в «Ф-1» в 2023 году

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр считает, что будет гоняться в «Формуле-1» в 2023 году.

«Да», – ответил менеджер на соответствующий вопрос.

Пиастри – действующий чемпион «Формулы-2» и резервный пилот «Альпин». Австралиец считается возможным сменщиком Николаса Латифи в «Уильямсе». Также обсуждалась замена Оскара на , однако такой сценарий менее вероятен: ряд изданий сообщали о предстоящем продлении контракта между двукратным чемпионом «Ф-1» и .

Сафнауэр не стал уточнять, подписал ли Пиастри предварительное соглашение с какой-либо из команд:

«Мы не обсуждаем детали контрактов наших гонщиков и никогда не станем этого делать. Вряд ли я могу поделиться, как бы мне ни хотелось. Но если я говорю «да», значит, таков план».

Предполагалось, что Пиастри заменит Латифи уже по ходу сезона-2022, однако источник The Race сообщает, что данный вариант серьезно не обсуждался.

Сафнауэр, впрочем, не исключил, что Оскар может получить место в «Ф-1» в нынешнем году:

«Сложно предсказывать будущее, поэтому не буду – я знаю не больше вас. Если бы я мог предсказывать будущее, то был бы сейчас в Вегасе.

Но я не стал бы этого исключать».

В то же время руководитель «Уильямса» Йост Капито сообщил, что Латифи и доедут сезон-2022 до конца:

«Да, у нас нет никаких других планов».

О переходе Пиастри в «Уильямс» в 2023 году могут объявить на Гран-при Великобритании (The Race)

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