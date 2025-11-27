  • Спортс
3

Карлос Сайнс: «Если бы сказали, что попаду на подиум, а «Уильямс» будет пятой командой, подписал бы контракт еще быстрее»

Сайнс признал, что доволен первым сезоном на новом месте.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел предварительные итоги 2025 года – первого после ухода из «Феррари».

«Ожидания всегда высокие, но я старался их сдерживать, понимал, что год будет для меня трудным, ведь я перешел из топ-команды в среднюю группу.

Но если бы мне сказали, когда я подписывал контракт, что я попаду на подиум [на Гран-при Азербайджана], а команда будет пятой в Кубке конструкторов и всего лишь в паре десятых от топ-коллективов… Думаю, я подписал бы его еще быстрее», – произнес Сайнс перед Гран-при Катара.

Испанец, занимающий 11-е место в личном зачете, добавил, что считает первый сезон в «Уильямсе» «хорошим», но не «идеальным».

Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»

