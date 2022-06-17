Гельмут Марко о директиве ФИА: «Полная чушь»

Советник не согласился с решением ФИА контролировать подскоки болидов.

Международная автомобильная федерация выпустила техническую директиву, которая обяжет команды предпринимать действия, если колебания болида будут происходить со слишком большой амплитудой. «Ред Булл» испытывал наименьшие проблемы и вряд ли окажется под угрозой.

«Это полная чушь! Если команда не может справиться с регламентом, не значит, что его нужно менять. Просто поднимайте машину выше – и все», – сказал Марко.

Гельмут также высказался о раскладе сил в борьбе с :

«Ситуация сильно поменялась. Мы рады, что зарабатываем очки, но ничего еще не выиграно. Все может быстро перевернуться».

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