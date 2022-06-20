Леклер потерял 95 очков по отношению к Ферстаппену за 6 Гран-при

Гонщик «Ред Булл» продолжает наращивать преимущество в чемпионате.

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады и набрал 175 очков в чемпионате. Пилот финишировал пятым после старта 19-м из-за замены мотора, на его счету на 49 баллов меньше – 126.

Леклер возглавлял турнирную таблицу после гонки в Мельбурне с отрывом в 46 очков от действующего чемпиона (71 против 25). Таким образом, за шесть этапов Шарль потерял 95 баллов по отношению к Максу. Ферстаппен выиграл пять из последних шести Гран-при, в то время как Леклер дважды сошел и завоевал лишь один подиум. В первых трех гонках, напротив, Леклер победил дважды, а его конкурент дважды сошел.

После уик-энда в Монреале Леклер продолжает уступать второму пилоту , который набрал 129 очков.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2022

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады

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