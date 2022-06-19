Перес сошел на Гран-при Канады из-за технических проблем

Гонщик «Ред Булл» Серхио Переса досрочно завершил Гран-при Канады.
Перес остановился на обочине из-за технических проблем. «Я потерял мотор», – сообщил Чеко. Руководитель команды Кристиан Хорнер предположил неполадку в работе коробки передач.
Гонка прерывалась режимом виртуальной машины безопасности.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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