Перес сошел на Гран-при Канады из-за технических проблем

Теги Гран-при Канады Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Переса досрочно завершил Гран-при Канады.

Перес остановился на обочине из-за технических проблем. «Я потерял мотор», – сообщил Чеко. Руководитель команды Кристиан Хорнер предположил неполадку в работе коробки передач.

Гонка прерывалась режимом виртуальной машины безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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