Перес сошел на Гран-при Канады из-за технических проблем

Гонщик досрочно завершил .

Перес остановился на обочине из-за технических проблем. «Я потерял мотор», – сообщил Чеко. Руководитель команды предположил неполадку в работе коробки передач.

Гонка прерывалась режимом виртуальной машины безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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