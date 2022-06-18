Леклер начнет Гран-при Канады с конца решетки после замены мотора

Пилот «Феррари» получит штраф в виде потери позиций на .

Леклеру во второй раз за уик-энд заменили двигатель внутреннего сгорания, модули MGU-K и MGU-H, а также турбину.

Ранее было известно, что Шарль потеряет десять позиций на старте гонки из-за установки нового блока управления электроникой. После второй замены элементов монегаск отправится в конец решетки.

получил третий двигатель внутреннего сгорания. Замена произведена без штрафа, так как Карлос еще не исчерпал лимит на сезон.

Кажется, «Феррари» приглушила все свои моторы после массовых поломок. На прямых замедлились все – от заводской команды до клиентов

Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады – «Феррари» установила на его болид третий в этом сезоне блок управления электроникой

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