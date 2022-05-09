Ферстаппен обыграл Леклера, Хэмилтон воюет с запретом украшений, Феттель – с проверкой белья, «Ауди» и «Порше» в «Ф-1» и другие события Гран-при Майами

Sports.ru представляет насыщенный дайджест событий первого в истории Гран-при Майами «Формулы-1».

1. Ферстаппен победил в Майами и приблизился в чемпионате к Леклеру, который финишировал вторым. Пилот «Ред Булл» также взял очко за быстрый круг, стал гонщиком дня и сравнялся по победам с Росбергом и Пике.

Поул и второе место в гонке остались за Шарлем, третьим финишировал его партнер по «Феррари» Сайнс, реабилитировавшийся после аварии в практике.

2. Шумахер и Феттель столкнулись незадолго до финиша и потеряли потенциальные очки, Норрис сошел после контакта с Гасли.

3. Крайне грустный уик-энд для Алонсо: после квалификации гонщик «Альпин» жаловался на помехи от Сайнса, не позволившие пробиться в третий сегмент, а в гонке лишился очков из-за двух штрафов. Напарник испанца Окон пропустил квалификацию из-за аварии, но в воскресенье смог прорваться с 20-го места на восьмое.

4. Бекхэм, Хэмилтон, Джордан и Брэди сделали совместное фото на Гран-при Майами, гонку посетили и многие другие звезды – в частности, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо.

5. ФИА ввела обязательные проверки украшений и нижнего белья перед гонками. Хэмилтон получил разрешение оставить пирсинг, который не может снять, на две гонки, и рассчитывает продлить исключение на весь сезон. После демарша Льюиса с тремя часами на пресс-конференции Федерация внесла их в список нелегальной ювелирной продукции, британец пообещал в следующий раз надеть четыре штуки.

Феттелю не по душе проверки белья – Себ «решил постебаться», появившись в трусах поверх комбинезона. Ральф Шумахер назвал действия Льюиса и Себастьяна «ребячеством».

6. «Фольксваген» объявил, что «Ауди» и «Порше» присоединятся к «Формуле-1» в 2026-м.

«Макларен» не продается «Ауди» или любой другой компании, сообщил Зак Браун. В то же время команда не исключает использования немецких моторов в будущем.

7. Замена Латифи на Пиастри в «Уильямсе» возможна по ходу сезона, но канадец призвал не реагировать на слухи. Также говорят о потенциальном переходе Алонсо в «Астон Мартин» на место Феттеля.

8. Феттель посвятил футболку и шлем «подводному Гран-при Майами-2060», Норрис представил шлем в виде баскетбольного мяча.

9. Сериал Drive to Survive о «Формуле-1» продлен на пятый и шестой сезоны.

10. Чедуик выиграла первую и вторую гонки сезона Серии W в Майами.

⏱️ Хроника Гран-при: Ферстаппен – победитель первой гонки «Ф-1» в Майами

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2022

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🔔 Гонки в ближайшую неделю

1. Гран-при Франции MotoGP (13-15 мая).

2. Гран-при Индианаполиса «Индикара» (13-14 мая).

3. Гонки «Формулы E» в Берлине (14 и 15 мая).

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