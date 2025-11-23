Андреа Стелла о дисквалификации: «Макларен» приносит извинения Норрису и Пиастри за потерю очков в Вегасе»

В «Макларене» высказались о двойной дисквалификации в Лас-Вегасе.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал дисквалификацию Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас -Вегаса из-за износа планки, расположенной под днищем болида.

«Во время гонки оба болида столкнулись с неожиданно высоким уровнем вибрации, который мы не наблюдали в практиках, что привело к чрезмерному контакту с землей.

Мы изучаем причины такого поведения машины, включая эффект от повреждений, которые получили оба болида. Мы обнаружили это после гонки. Повреждения привели к увеличению подвижности днища.

Как отметила ФИА , нарушение было непреднамеренным. Не было никакой умышленной попытки обойти правила, также имелись смягчающие обстоятельства.

Мы приносим извинения Ландо и Оскару за потерю сегодняшних очков в критически важный момент для их кампании в чемпионате и после сильных выступлений в этот уик-энд. Как команда мы приносим извинения нашим партнерам и болельщикам, чья поддержка имеет большое значение.

Хотя этот результат крайне разочаровывает, мы по-прежнему полностью сосредоточены на последних двух гонках сезона», – заявил Стелла.

При вынесении решения о дисквалификации стюарды отклонили аргументы «Макларена» о чрезвычайных обстоятельствах

