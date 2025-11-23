В ФИА проверили все попавшие в топ-10 болиды – нарушения нашли только у «Макларена»

В топ-10 нарушения нашли только на болидах «Макларена».

В рамках проверки после финиша Гран-при Лас-Вегаса сотрудники ФИА проверили все десять болидов, набравшие очки по итогам гонки.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы и исключены из итогового протокола Гран-при Лас-Вегаса после того, как при проверки эксперты ФИА обнаружили повышенный износ нижних планок на днищах обеих машин. Норрис потерял 2-е место, а Пиастри 4-е.

Для получения ориентиров в ФИА решили проверить на соответствие регламенту все машины, которые финишировали в топ-10 и набрали очки – хотя обычно в ФИА не проверяют такое количество болидов. Кроме двух «Макларенов» нарушений не было обнаружено ни на одном другом болиде.

Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!