Зак Браун о переговорах с «Ауди»: «Макларен» не продается»

Исполнительный директор объявил, что команда не будет продана «Ауди».

Ранее сообщалось, что «Ауди», решившая вступить в «Формулу-1» в 2026 году, намерена купить «Макларен». Впоследствии компания переключила интерес на «Астон Мартин».

«Наши акционеры очень преданы «Макларену». Мы вели переговоры с «Ауди», и мы не продаемся. У нас есть настрой на будущее, и на трассе команда очень здорово себя проявляет. Акционеры сделали существенные инвестиции для того, чтобы вернуться в группу лидеров.

С точки зрения бизнеса все очень хорошо, настрой прекрасный. Мы не заинтересованы в продаже гоночной команды», – сказал босс.

При этом Браун не исключил перехода с силовых установок на «Ауди». По его словам, решение зависит от руководителя команды :

«Продажа «Макларена» не рассматривается. Решать, какой нам нужен двигатель, Андреасу. Но любые разговоры о продаже бесполезны.

Сейчас мы не в том положении, в котором оказались 18 месяцев назад – в команду вложился MSP Sports Capital. Такое ощущение, что это было так давно, учитывая нынешнее положение дел. При любых партнерских соглашениях мы сохраним гоночную команду в собственности. Если кто-то захочет вести переговоры другого рода, никаких переговоров не будет».

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