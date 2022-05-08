Ральф Шумахер об отказе Хэмилтона соблюдать запрет на ношение украшений: «Просто ребячество»

Бывший пилот «Формулы-1» раскритиковал за отказ подчиниться правилам ФИА в отношении запрета на ношение украшений за рулем болида.

Хэмилтону изначально дали еще две гонки, чтобы найти способ снимать пирсинг перед заездами. Позже Льюис на одной из пресс-конференций заявил, что для него вообще сделали исключение до конца этого года.

Недовольство Шумахера вызвал и , который высмеял требования , появившись в паддоке с трусами, надетыми поверх гоночного комбинезона.

«Честно говоря, мне все это кажется просто ребячеством. Вообще-то пилоты должны поддерживать это правило, ведь оно касается вопросов безопасности.

К тому же, молодые пилоты из «Формулы-3» и «Формулы-4» должны видеть, что ведущие гонщики следуют правилам. И, прежде всего это делается ради безопасности. Мне кажется нелепым, что столь опытные и взрослые люди, повидавшие за свою карьеру множество аварий, находят уместным шутить на такие темы», – рассказал Шумахер.

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