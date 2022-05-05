Алонсо может заменить Феттеля в «Астон Мартин» в 2023-м (F1-Insider)

Себастьян Феттель, возможно, покинет по окончании сезона.

По информации F1-Insider.com, владелец команды Лоренс Стролл заинтересован в услугах пилота Фернандо Алонсо. Контракт Феттеля с коллективом из Сильверстоуна истекает в конце года, и пока неизвестно, продолжит ли 34-летний гонщик карьеру.

Алонсо, в свою очередь, заявлял, что намерен выступать еще несколько лет, несмотря на возраст – испанцу летом исполнится 41. В 2021-м Фернандо уже связывали с переходом в «Астон Мартин».

На положение Алонсо в «Альпин» влияет присутствие резервного гонщика – действующего чемпиона «Формулы-2». Команда намерена найти место своей новой звезде к сезону-2023. Издание полагает, что Пиастри получит кокпит боевого гонщика в «Альпин», если двукратный чемпион мира перейдет в «Астон Мартин». Феттелю же будет труднее найти себе место в «Ф-1».

Себастьян Феттель: «Физически могу гоняться в «Ф-1» еще много лет. Я не такой уж старый»

Фернандо Алонсо: «Уйду из «Ф-1», когда меня будут превосходить по чистому мастерству»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram