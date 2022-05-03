Эдриан Ньюи: «Ферстаппену не стоило проводить брейк-тест Хэмилтона в Джидде, это было глупо»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался об агрессивном пилотаже Макса Ферстаппена.

Ньюи не согласен с негативной репутацией чемпиона «Формулы-1», однако признает ошибки, допущенные в борьбе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в прошлом сезоне.

«Макс всегда понимает, на что способна машина, потому что запрыгивает в нее и сворачивает ей шею. Это здорово. Он дает качественную обратную связь, хорошо осознает, в каком состоянии шины, как с ними работать.

Я считаю, что репутация Макса как бешеного гонщика неоправданна. Пожалуй, в прошлом году в Бразилии он действовал жестковато. То, что случилось в Саудовской Аравии, было глупо. Думаю, Макса раздосадовало, что Льюис его не обгоняет, но проводить брейк-тест не стоило.

Но в Сильверстоуне, с моей точки зрения, [Хэмилтон] допустил чистую ошибку с профессиональной точки зрения. Похоже, у людей короткая память. Они навешивают ярлыки, а избавиться от них быстро не получается. С Максом очень легко работать, он весьма открыт. Ты просишь его что-либо сделать, и он обязательно попытается», – отметил Ньюи.

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