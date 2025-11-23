Джордж Расселл: «В этом году у «Мерседеса» более стабильный болид»
Расселл похвалил болид «Мерседеса» после гонки в Лас-Вегасе.
Пилот «Мерседеса» рассказал, что доволен болидом этого года, так как машина стала гораздо стабильнее, чем в прошлом сезоне.
На прошедшем Гран-при Лас-Вегаса британец финишировал 3-м, однако после дисквалификации двух «Макларенов» (в частности, ставшего 2-м Ладно Норриса) поднялся на позицию выше.
«В этом году у нас более стабильный болид. В прошлом сезоне наша машина была либо исключительно сильной, либо исключительно слабой – вот почему мы очень редко показывали отличные результаты.
В этом же году задача – заработать как можно больше очков. Болид предоставил нам намного больше возможностей, чтобы достичь этой цели», – сказал Расселл.
Что случилось на Гран-при Лас-Вегаса: как Норрис проиграл с поула? Ферстаппен еще в титульной гонке?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
