Чедиук выиграла 1-ю гонку Серии W в Майами благодаря обгону на последнем круге

Двукратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик выиграла первый заезд сезона-2022 в Майами.

Чедуик лидировала на протяжении большей части дистанции, однако незадолго до финиша уступила место Эмме Кимилайнен, после чего гонка прервалась выездом машины безопасности. На последнем круге Чедуик вернула лидерство, а Кимилайнен столкнулась в борьбе за второе место с Мартой Гарсией. В итоге финская гонщица финишировала последней.

Второе место заняла Гарсия, третье – Джессика Хокинс, для которой подиум стал первым в Серии W. Обладательница поула Нереа Марти откатилась в хвост пелотона из-за проблем на старте, однако в итоге прорвалась на восьмую позицию.

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