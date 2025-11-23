  • Спортс
  • Дженсон Баттон: «Хэмилтон держится неплохо. Только сейчас впервые возникло ощущение, что он чувствует себя подавленно»
Баттон поддержал Хэмилтона после неудачи в Лас-Вегасе.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон выступил в защиту Льюиса Хэмилтона, который после выступления на Гран-при Лас-Вегаса назвал нынешний сезон для себя полным провалом.

В Лас-Вегасе Хэмилтон после неудачи вы квалификации стартовал с последнего ряда, но пробился в очковую зону, финишировав 10-м. При этом в нынешнем сезоне Хэмилтону пока ни разу не удалось подняться на подиум – лучшим результатом остается победа в спринте в рамках Гран-при Китая.

«Думаю, что с учетом всех обстоятельств Льюис очень неплохо проявил себя в этом году. Да, для гонщика его уровня сезон, безусловно, получился очень тяжелым. Но Льюис держится вполне неплохо.

Только сейчас у меня впервые возникает ощущение, что Хэмилтон чувствует себя подавленно. И да, подобные вещи действительно могут психологически давить на пилота.

При этом есть ощущение, что в последнее время дела у Хэмилтона шли на лад, и что неудачный этап в Лас-Вегасе – это разовое событие. Надеюсь, что так и будет. Ведь Льюис всегда отличался тем, что умел хорошо отыгрываться после неудачного Гран-при. Уже по окончания уик-энда случившееся перестанет на него давить, но прямо сейчас Льюис и правда переживает тяжелый момент в карьере», – рассказал Баттон.

Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
