Николас Латифи: «На слухи об уходе не нужно обращать внимания. Я могу пилотировать как Албон»

Гонщик «Уильямса» призвал игнорировать слухи о своем уходе из «Формулы-1».

Как сообщал портал It.motorsport.com, Латифи может заменить резервист и чемпион «Формулы-2» , при этом переход может состояться уже в 2022 году. Николас останется одним из двух постоянных гонщиков «Ф-1» без очков в нынешнем сезоне.

«Не нужно обращать внимания на все, что обо мне пишут. Я не единственный, кто оказывался в такой ситуации. Тем не менее, я осознаю, что показываю неудовлетворительные результаты. Нужно добиваться большего.

Вопрос в уверенности. Я убежден, что могу пилотировать со скоростью Алекса [Албона]. Он быстрее освоился в машине», – высказался Латифи.

«Уильямс» – приоритетный вариант для Пиастри. Замена Латифи возможна по ходу сезона (It.motorsport)

Руководитель «Уильямса»: «Латифи способен показывать времена Албона, если вернет уверенность в себе»

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