Николас Латифи: «На слухи об уходе не нужно обращать внимания. Я могу пилотировать как Албон»

Теги возможные переходы Уильямс Формула-1 Формула-2 Николас Латифи Александр Албон Оскар Пиастри Альпин Авто

Гонщик «Уильямса» Николас Латифи призвал игнорировать слухи о своем уходе из «Формулы-1».

Как сообщал портал It.motorsport.com, Латифи может заменить резервист «Альпин» и чемпион «Формулы-2» Оскар Пиастри, при этом переход может состояться уже в 2022 году. Николас останется одним из двух постоянных гонщиков «Ф-1» без очков в нынешнем сезоне.

«Не нужно обращать внимания на все, что обо мне пишут. Я не единственный, кто оказывался в такой ситуации. Тем не менее, я осознаю, что показываю неудовлетворительные результаты. Нужно добиваться большего.

Вопрос в уверенности. Я убежден, что могу пилотировать со скоростью Алекса [Албона]. Он быстрее освоился в машине», – высказался Латифи.

«Уильямс» – приоритетный вариант для Пиастри. Замена Латифи возможна по ходу сезона (It.motorsport)

Руководитель «Уильямса»: «Латифи способен показывать времена Албона, если вернет уверенность в себе»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные