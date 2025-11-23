Антонелли завоевал 3-й подиум в дебютном сезоне, «Хаас» обогнал «Астон Мартин» благодаря двойной дисквалификации «Макларена»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал третьим по итогам Гран-при Лас-Вегаса благодаря дисквалификации гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
Во время гонки итальянец получил пятисекундный штраф, который был добавлен к его результату. В итоге Кими опередил соперника из «Феррари» Шарля Леклера на 0,190 секунды, что позже позволило ему завоевать трофей.
На счету 19-летнего гонщика три подиума в дебютном сезоне. Ранее Антонелли финишировал третьим в Канаде и вторым в Сан-Паулу.
Кроме того, на второе место поднялся его напарник Джордж Расселл – таким образом, «Мерседес» завоевал двойной подиум.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал четвертым, его напарник Льюис Хэмилтон – восьмым после старта с 19-го места.
Также в очки попали гонщики «Хааса» Эстебан Окон и Оливер Бермэн, которые поднялись на девятую и десятую строчку. Успех позволил американской команде обогнать «Астон Мартин» в борьбе за седьмую позицию в Кубке конструкторов (73 очка против 72).
