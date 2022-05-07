Феттель о появлении в трусах поверх комбинезона: «Решил постебаться»

прокомментировал появление в трусах поверх комбинезона перед практиками на Гран-при Майами.

Перед уик-эндом гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих обязан команды проверять нижнее белье гонщиков на предмет соответствия требованиям Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Я решил постебаться. Мне без разницы, но просто смешно, что мы продолжаем это обсуждать», – пояснил пилот .

Ранее Феттель высказался и на тему запрета украшений.

«Мы достаточно взрослые люди, чтобы делать свой выбор за пределами болида, значит достаточно взрослые и для принятия решений в болиде», – сказал четырехкратный чемпион «Ф-1», упомянув, что решение гоночного директора направлено против гонщика .

Схожая позиция и у пилота Кевина Магнуссена, которому пришлось снять обручальное кольцо.

«Я не хочу платить 250 000 евро штрафа. Понимаю, почему они так решили, но это просто кольцо на пальце. Я могу принять чуть больший ожог из-за обручального кольца. Если же случится что-то плохое, я бы хотел, чтобы со мной оно было. Жаль его снимать. Пусть это будет нашей зоной ответственности, если речь о вещах вроде обручального кольца», – приводит слова датчанина Autosport.

ФИА будет лишать очков и выписывать штрафы до 250 000 евро за ношение украшений в болиде (AMuS)

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