Сериал Drive to Survive о «Формуле-1» продлен на 5-й и 6-й сезон

и Netflix официально объявили о том, что сериал Drive to Survive был продлен на 5-й и 6-й сезоны.

Сериал Drive to Survive о «Формуле-1» с каждым годом набирает популярность – четвертый сезон занимал места в топ-10 на платформе Netflix в 56 странах мира.

Пятый сезон сериала снимается в данный момент и выйдет в 2023 году.

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