Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Майами

Пилот был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Майами Ферстаппен, стартовавший третьим, сумел быстро выйти на вторую позицию, опередив Сайнса, а затем обогнал и Леклера в борьбе за лидерство. И в итоге уверенно выиграл гонку.

Ферстаппен – победитель первой гонки «Ф-1» в Майами

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