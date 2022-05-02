Льюис Хэмилтон: «Я совершил где-то 80 прыжков с парашютом»

Гонщик сообщил, какой опыт накопил в прыжках с парашютом.

Льюис объяснил, зачем занимается такими экстремальными занятиями.

«Не знаю, я просто наслаждаюсь жизнью. Что тут скажешь… мне нравится эта свобода, свободное падение. Ты освобождаешься от любых страхов и просто живешь.

Сколько прыжков я совершил? Где-то 80. Это не так уж много», – высказался семикратный чемпион «Формулы-1».

Завирусилось фото Хэмилтона и Расселла с досками для серфа: у Льюиса почти в два раза меньше. Есть объяснение, что происходит

У Хэмилтона слабейший старт в карьере, он отстает на полкруга от напарника. Соперники и эксперты подкалывают – пора уходить?

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