Феттель посвятил шлем «подводному Гран-при Майами-2060»

Пилот подготовил особый шлем для Гран-при Майами.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» обратил внимание на грядущее затопление Майами при нынешних темпах изменения климата.

«Майами-2060 – первый подводный Гран-при. Действуйте сейчас или придется плавать», – гласит надпись на шлеме. Ранее Феттель появлялся в аналогичной футболке на церемонии открытия этапа в Майами.

Город может оказаться под водой в ближайшие десятилетия: по прогнозам организации, занимающейся вопросами изменения климата в юго-восточной Флориде, уровень океана повысится на 25-43 сантиметра к 2040 году и на 0,5-1,4 метра к 2070 году по отношению к показателю 2000-го. Повышение уровня всего на 0,6 метра вызовет затопление десятой части Южной Флориды.

Феттель в футболке об изменении климата: «Майами-2060 – первый подводный Гран-при»

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Фото: твиттер Jens Munser Designs