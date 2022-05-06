Хэмилтону разрешили оставить пирсинг в носу на 2 ближайших Гран-при (The Race)

Международная автомобильная федерация (ФИА) разрешила пилоту «Мерседеса» оставить пирсинг в носу.

Ранее гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих сообщил, что команды должны проверять пилотов на отсутствие украшений и соответствие нижнего белья требованиям ФИА.

По информации The Race, ФИА считает, что Хэмилтон соблюдает правила в Майами, ему не грозят санкции в этот уик-энд. Семикратный чемпион мира устранил украшения из уха, однако ему предоставили исключение для ношения пирсинга в носу, который невозможно вынуть.

Как сообщает издание, Льюис сможет использовать пирсинг в течение двух ближайших Гран-при. Пока неясно, придется ли ему удалять украшение в дальнейшем.

«Мерседес» подал в ФИА новую форму – в ней нет информации об отказе Хэмилтона следовать запрету на ношение украшений

Льюис Хэмилтон о проверке украшений: «Это как шаг назад. У «Ф-1» есть дела поважнее, чем такая мелочь»

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