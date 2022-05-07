Часы включены в список нелегальных украшений в болиде «Ф-1». На пресс-конференцию Хэмилтон надел 3 часов

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Гран-при Майами Нильс Виттих Авто

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих сообщил, что пилотам запрещено носить часы во время заездов.

«В интересах безопасности часы будут рассматриваться как украшения», – говорится в заметках Виттиха, разосланных командам.

Данное дополнение появилось после того, как пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на запрет украшений, появившись на пресс-конференции на Гран-при Майами в нескольких цепях, многочисленных перстнях и трех часах.

«Я не мог бы надеть еще больше!» – признался семикратный чемпион мира.

Как сообщает пресса, за нарушение правил безопасности пилотам грозят штрафы вплоть до 250 000 евро, а также снятие очков.

ФИА будет лишать очков и выписывать штрафы до 250 000 евро за ношение украшений в болиде (AMuS)

Себастьян Феттель: «Запрет на украшения направлен против Хэмилтона. Мы достаточно взрослые, чтобы принимать решения»

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