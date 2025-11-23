Юки Цунода: «Такое чувство, что все работало против меня. Все было напрасно»

Цунода объяснил разочарование гонкой в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл » недоволен тем, как для него сложился Гран-при Лас-Вегаса .

Японец квалифицировался на последнем ряду и стартовал с пит-лейн из-за замены элементов силовой установки. В гонке он финишировал 14-м, однако благодаря дисквалификации двух «Макларенов» за износ планки поднялся на 12-е место.

«Машина безопасности появилась сразу после моего пит-стопа – не лучший для меня момент. Наша попытка была испорчена сэйфти-каром, к нам подобралось сразу несколько болидов, так что стратегия потеряла смысл.

У меня такое чувство, что все работало против меня – удача и все прочее. Мне не нравится слово «удача», но в это уик-энд мне правда не везло. Печально, что я так и не смог проявить темп, который у меня был до квалификации. Все было напрасно.

Мы внесли некоторые изменения в болид, но не знаю, двигались ли мы в правильном направлении. Честно говоря, я так не думаю. Но по крайней мере, мы поменяли двигатель, так что можно настраиваться на следующий Гран-при», – сказал Цунода .

