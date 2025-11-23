Льюис Хэмилтон: «У меня было 22 плохих уик-энда, так что жду еще пару неудачных»

Хэмилтон выразил пессимистичный настрой после уик-энда в Лас-Вегасе.

Пилот «Феррари » недоволен своими выступлениями за Скудерию в текущем сезоне.

За год Хэмилтон ни разу не финишировал на подиуме в основной гонке.

На прошедшем Гран-при Лас-Вегаса британец квалифицировался последним и в заезде добрался до 10-го места. После дисквалификации обоих «Макларенов» из-за износа планки Льюис поднялся на 8-ю строчку.

«Сейчас я не думаю о своих результатах. Уик-энд такой же неудачный, как и предыдущий. Нет смысла повторять то же, что я говорил в прошлый раз. Все то же самое. У меня было 22 плохих уик-энда, так что я жду еще пару неудачных», – сказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «Это худший сезон в карьере. Что бы я ни делал, становится только хуже»

