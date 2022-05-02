«Уильямс» – приоритетный вариант для Пиастри. Замена Латифи возможна по ходу сезона (It.motorsport)

Резервист «Альпин» Оскар Пиастри может оказаться в «Уильямсе» уже по ходу сезона.

Будущее чемпиона «Формулы-2» во французской команде туманно, поскольку подписал контракт до конца 2024 года, а , как ожидается, скоро заключит новое соглашение. По информации Джо Сейварда, речь идет о двухлетнем контракте, It.motorsport.com же сообщает о сделке лишь на сезон-2023.

Приоритетным вариантом для Пиастри и его менеджера , бывшего пилота «Формулы-1», является , утверждает итальянское издание. Предполагается, что потеряет место либо в конце года, либо уже по ходу сезона-2022. Неясно, останется ли Оскар частью программы «Альпин» после перехода в коллектив из Гроува.

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