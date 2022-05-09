Ферстаппен сравнялся с Росбергом и Пике по победам в «Формуле-1»

Гонщик выиграл Гран-при Майами, одержав 23-ю победу в «Формуле-1».

Действующий чемпион сравнялся по данному показателю с победителем сезона-2016 Нико Росбергом и трехкратным чемпионом мира Нельсоном Пике.

Макс занимает четвертую строчку по победам среди действующих пилотов, уступая (103 выигранных Гран-при), Себастьяну Феттелю (53) и (32). На счету лидера чемпионата Шарля Леклера из четыре победы.

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