Ферстаппен сравнялся с Росбергом и Пике по победам в «Формуле-1»

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, одержав 23-ю победу в «Формуле-1».

Действующий чемпион сравнялся по данному показателю с победителем сезона-2016 Нико Росбергом и трехкратным чемпионом мира Нельсоном Пике.

Макс занимает четвертую строчку по победам среди действующих пилотов, уступая Льюису Хэмилтону (103 выигранных Гран-при), Себастьяну Феттелю (53) и Фернандо Алонсо (32). На счету лидера чемпионата Шарля Леклера из «Феррари» четыре победы.

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