ФИА обязала команды проверять украшения и нижнее белье гонщиков «Ф-1»

Международная автомобильная федерация ( ) включила контроль украшений и нижнего белья в протокол проверки пилотов «Формулы-1» на Гран-при Майами.

ФИА сообщила, что это сделано в соответствии с приложением L к Международному спортивному кодексу. Там говорится, что гонщики должны использовать комбинезоны, балаклавы, носки, обувь и нижнее белье, соответствующие требованиям ФИА. Кроме этого, ношение пирсинга и металлических цепочек во время соревнований воспрещается.

Перед Гран-при Австралии гоночный директор «Ф-1» Нильс Виттих уже напоминал пилотам о необходимости соблюдать данные требования в целях безопасности. Теперь исследование украшений и белья включено в протокол проверки, которую проводят команды перед уик-эндом.

«Если гонщику потребуется медицинское обследование после аварии, присутствие украшений в теле может вызвать существенные трудности и затянуть процесс. В худшем случае украшения способны усугубить травмы.

Использование неогнеупорных материалов в контакте с кожей пилота, особенно синтетических материалов, может ослабить защиту от теплопередачи и увеличить риск ожогов в случае пожара, а в худшем случае одежда оплавится и осложнит лечение ожогов», – объяснил Виттих.

В «Ф-1» всплыл старый запрет на украшения в машинах. Главным нарушителем оказался Хэмилтон – из-за пирсинга в носу и ушах

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