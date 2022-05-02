«Фольксваген» объявил, что «Ауди» и «Порше» присоединятся к «Формуле-1»

«Ауди» и «Порше» будут участвовать в «Формуле-1».
Как объявил генеральный директор концерна «Фольксвагена» Герберт Дисс, бренды решили присоединиться к серии. Дисс добавил, что планы «Порше» в «Ф-1» являются чуть более конкретными.
Бренды «Фольксвагена» планируют участие в «Ф-1» с 2026 года. Предполагается, что «Порше» станет мотористом «Ред Булл», а силовые установки будут производиться на базе в Милтон-Кейнсе совместно с Red Bull Powertrains. «Ауди», как сообщала европейская пресса, проявляла интерес к покупке «Макларена», однако затем переключилась на «Астон Мартин».
«Ауди» нацелилась на покупку «Астон Мартин». Лоренс Стролл заинтересован в продаже команды (F1-Insider)
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